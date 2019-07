"Dağların Kızı" madalyayı pistte arayacak

FAHRETTİN GÖK - Uluslararası dağ koşusu yarışlarında çok sayıda madalyası bulunan milli atlet Burcu Subatan, bu kez pistlerde rakiplerini geride bırakmak istiyor.

Kayseri'de beden eğitimi öğretmeninin tavsiyesi üzerine 2012'de atletizm ile tanışan 22 yaşındaki Burcu Subatan, ortaya koyduğu azimle önemli dereceler elde etti.

Kariyerine Romanya'da 17 Haziran 2013'te düzenlenen Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda bronz madalya alarak başlayan milli atlet, başarı çıtasını yükselterek bir ay sonra Fransa'nın Gap kentinde düzenlenen 8. Dünya Yıldızlar Dağ Koşusu Kupası'nda altın madalyaya uzandı.

Milli atlet, ardından Haziran 2014'te İtalya'da yapılan 9. Uluslararası Yıldızlar Dağ Koşusu Kupası ile İngiltere'deki 31. Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Dağ koşularının ardından yaşadığı ve 6 ay süren sakatlığından sonra bin 500 metrede yarışmaya başlayan başarılı sporcu, son önemli derecesini bu yıl şubat ayında İstanbul'da gerçekleştirilen 24. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalyayla elde etti.

Genç sporcu, milli takım antrenörü Cihat Ulus gözetiminde Erzurum'da girdiği yüksek irtifa kampında, 20 gün süreyle Palandöken Dağı'ndaki ormanlık alan ile kentteki atletizm pistlerinde güç depoladı.

Antrenmanlarını zorlu arazi koşularında yaptığı için arkadaşlarının "Dağların Kızı" diye nitelendirdiği başarılı milli atlet, 11-14 Temmuz'da İsveç'te yapılacak 23 Yaş Altı Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası ve Doha'da 27 Eylül-6 Ekim'deki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda başarı sağlayarak Tokyo'daki 2020 Yaz Olimpiyatları'nda ülkesini en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyor.

Milli atlet Burcu Subatan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsveç'teki organizasyonda kişisel en iyi derecesini yaparak madalya kazanmak istediğini söyledi.

"Her sporcu gibi benim de olimpiyat hedefim, hayalim var"

Bu yarışma için özellikle dağlık arazide antrenman yaptığını ifade eden Burcu Subatan, şöyle konuştu:

"Kariyerim süresince dağ koşuları yaptığım için yoğunlukla dağlık arazilerde antrenman gerçekleştiriyorum. Önceden dağ koşusu yapıyordum, şimdi 1500 metre koşucusuyum. Büyükler kategorisinde dünya şampiyonasında koşmak isterim. Her sporcu gibi benim de olimpiyat hedefim, hayalim var. Tokyo'da ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek bayrağımızı göndere çektirmek isterim. Çok iddialı konuşmak istemiyorum ama her şey nasip kısmet."

Burcu, küçük yaşta başladığı atletizmin hitap ettiği kitlenin çok büyük olduğunu sonradan anladığını belirterek, "İlk başta bana oyun gibi geliyordu, yarışmalarda arkadaşlarımı geçme hırsıydı. Onlara 'ben sizden daha iyiyim' diyebilmek için bu sporu yapıyordum. Milli takım ile dünya şampiyonasında birinciliği elde ettikten sonra ülkemiz için atletizmin ne kadar önemli olduğunun farkına vardım." ifadelerini kullandı.

"Sporcu hazır ve kendine güveniyor"

Milli takım antrenörü Cihat Ulus da Erzurum kampının kendilerine başarı getireceğine inandığını anlattı.

Yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini aktaran Ulus, "İnşallah, İsveç'ten madalya ile döneceğiz. Kuvvet ve tempomuz gayet iyi. Sporcu hazır ve kendine güveniyor. Gerçekten çok hırslı bir atlet. Çok sporcu ile çalıştım ama böyle hırslı olanını görmemiştim. Kendim de yıllarca spor yaptım ama benden daha hırslı olduğunu söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

