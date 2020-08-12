Dağların kahraman kızı Sıla'ya, 'fair play' ödülü
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Dağların kahraman kızı Sıla'ya, 'fair play' ödülü

ÇİN'de düzenlenmesi planlanan olimpiyatlara katılabilmek için gittiği Slovenya'da, bir kayak merkezinde bindiği teleferikten düşmek üzere olan 12 yaşındaki çocuğu tutarak hayatını kurtaran milli sporcu Sıla Kara (20), ulusal bir televizyon tarafından düzenlenen 'Sporun Devleri' programında...

Dağların kahraman kızı Sıla'ya, 'fair play' ödülü
12.08.2020 09:21 | Son Güncelleme: 12.08.2020 09:25

ÇİN'de düzenlenmesi planlanan olimpiyatlara katılabilmek için gittiği Slovenya'da, bir kayak merkezinde bindiği teleferikten düşmek üzere olan 12 yaşındaki çocuğu tutarak hayatını kurtaran milli sporcu Sıla Kara (20), ulusal bir televizyon tarafından düzenlenen 'Sporun Devleri' programında 'fair play' ödülüne layık görüldü.

Türkiye Kayak Milli Takımı sporcusu Sıla Kara, Çin'de düzenlenmesi planlanan 2022 Kış Olimpiyatları'nda yer alabilmek için Slovenya'da 12- 13 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 'Krvavec Giant Slalom' yarışmasına katıldı. Alp disiplininde yarışan Kara, final ayağı öncesi ısınmak için teleferikle piste çıkarken, yanında oturan 12 yaşında Sloven erkek çocuk dengesini kaybetti. Çocuk, teleferikten düşerken o sırada ayağını uzatan Kara'nın kayak takımlarına tutundu. Kara, daha sonra da elleriyle çocuğu havada yaklaşık 15 dakika tuttu. Sloven çocuk, ihbar üzerine bölgeye gelen ekiplerce kurtarıldı. Krvavec halkı tarafından 'kahraman' ilan edilen milli sporcu Kara'ya, kentin emniyet müdürü tarafından madalya verildi. Yaşanan olayın Demirören Haber Ajansı tarafından dünyaya duyurulması üzerine Sıla Kara'ya, yurt içi ve yurt dışından yüzlerce tebrik telefonları yağdı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Slovenya Türk Büyükelçisi Esen Altuğ'un da kendisini telefonla arayarak tebrik ettiği Sıla Kara, memleketi Erzurum'a gelişinde kulübünde coşkuyla karşılandı.

HEDEF OLİMPİYATMerkez Palandöken ilçesinde yaşayan Türkan-Mürsel Kara çiftinin 4 çocuğundan tek kızları olan Sıla Kara, henüz 7 yaşındayken mahallede arkadaşları ile birlikte ayakkabılarının altına bağladığı kornişle kayarken, kayak öğretmenleri tarafından keşfedildi. Erzurum Kayak Kulübü'ne götürülen Kara, kendisine güvenenleri mahcup etmedi. Spor hayatında başarı hikayeleri yazan Sıla Kara, 2011 yılında da Kayak Milli Takımı'na girdi. 7 yıllık Milli Takım geçmişinde 100'ün üzerinde madalyaya sahip. Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretmenlik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan Sıla Kara, yılda ortalama 10 ila 15 madalya kazanarak büyük başarılara imza attı. Arkadaşlarının 'Dağların kızı' dediği Sıla Kara'nın en büyük hayali, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenmesi planlanan 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda madalya alarak başarılarını taçlandırmak.'ÇOK MUTLUYUM'Ülkesine kahramanlık madalyası getirdiği için gurur duyduğunu söyleyen Sıla Kara, geçtiğimiz günlerde Türkiye'de yayın yapan ulusal bir televizyon tarafından 'fair play' ödülüne layık görüldü. Ödülünü Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto ile birlikte AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel'den alan Sıla Kara, "Atatürk Üniversitesi spor bilimleri öğrencisiyim. 13 yıldır kayak sporu yapıyorum. Erzurum'un en köklü kulüplerinden biri olan Erzurum Kayak Kulübünde spora başladım. Geçtiğimiz şubat ayında Slovenya'da düzenlenen yarışma esnasında küçük bir sporcunun hayatını kurtardım. Slovenya tarafından kahraman ilan edildim. Ülkeme kahramanlık madalyası getirdim. Akabinde bir televizyon kanalı tarafından 'fair play' ödülüne layık görüldüm. Çok mutlu ve gururluyum. Bugüne kadar vermiş olduğum sportif mücadelenin yanı sıra insani değerler ve ahlak üzerine ödül almak benim çok gurur verici. Hedefim 2022 kış olimpiyatları. Bu alanda Erzurum'dan kış olimpiyatlarına gitmiş hiç kadın sporcu yok. Hedefim o ilki başarabilmek" dedi.ANTRENMANLARINA ARA VERMEDEN DEVAM EDİYOR

Sporcu arkadaşları tarafından 'dağların kızı' adı verilen Sıla Kara, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kışın kayakları ile geçtiği pistlerde yazın koşarak enerji depolayan Sıla Kara, deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 800 metresinde koşu ve kültür fizik hareketleri yapıyor.


Kaynak: DHA

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