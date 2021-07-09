ERZURUM DAĞLARIN KAHRAMAN KIZI SILA, SLOVENYA'NIN GURUR GECESİNE 'ŞEREF KONUĞU' OLDU

SLOVENYA'da kayak merkezinde bindiği teleferikten düşmek üzere olan 12 yaşındaki çocuğu yakalayıp, hayatını kurtarınca, bu ülkede 'Kahraman' ilan edilen Sıla Kara (21), Slovenya Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümü ve Avrupa Birliği Konseyi'nin yaklaşan Slovenya dönem...

SLOVENYA'da kayak merkezinde bindiği teleferikten düşmek üzere olan 12 yaşındaki çocuğu yakalayıp, hayatını kurtarınca, bu ülkede 'Kahraman' ilan edilen Sıla Kara (21), Slovenya Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümü ve Avrupa Birliği Konseyi'nin yaklaşan Slovenya dönem başkanlığı vesilesi ile Ankara'da düzenlenen geceye şeref konuğu olarak katıldı. Arkadaşlarının 'Dağların kızı' dediği Kara, 'O gecenin şeref konuğuydum. Hem milli sporcu olarak hem Sıla Kara olarak orada olmak benim için gurur vericiydi' dedi.

Türkiye Kayak Milli Takımı sporcusu Sıla Kara, Çin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları'na katılabilmek için Slovenya'da, 12- 13 Şubat 2020 tarihlerinde düzenlenen 'Krvavec Giant Slalom' yarışmasına katıldı. Alp disiplininde yarışan Kara, final ayağı öncesi ısınmak için teleferikle piste çıkarken, yanında oturan 12 yaşındaki erkek çocuk dengesini kaybetti. Çocuk, metrelerce yükseklikteki teleferikten düşerken ayağını uzatan Kara'nın kayak takımlarına tutundu. Kara, daha sonra da elleriyle çocuğu havada yaklaşık 15 dakika tuttu. Sloven çocuk, kısa süre sonra gelen ekipler tarafından kurtarıldı. Krvavec halkı tarafından 'kahraman' ilan edilen milli sporcu Kara'ya, kentin emniyet müdürü tarafından madalya verildi.

DHA DUYURDU

Yaşanan olayın Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından dünyaya duyurulması üzerine Sıla Kara'ya, yurt içi ve yurt dışından tebrik telefonları yağdı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Slovenya Türk Büyükelçisi Esen Altuğ da kendisini telefonla arayarak tebrik etti. Sıla Kara geçen yıl 66'ncı Gillete Milliyet Milka Yılın Kayak Sporcusu Özel Ödülü, bir televizyon kanalı tarafından 6'ncısı düzenlenen Geleneksel Sporun Devleri Gecesi'nde FairPlay ödülü, Koç Spor Fest Olimpik Değerler Özel Ödülü'nden sonra bu yıl da Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen 'Türkiye Fair Play' ödülüne layık görüldü.

ŞEREF KONUĞU

Sıla Kara, son olarak Slovenya Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30'uncu yıl dönümü ve Avrupa Birliği Konseyi'nin yaklaşan Slovenya dönem başkanlığı vesilesi ile Ankara'da düzenlenen geceye Büyükelçi Primoz Seligo ve eşinin daveti üzerine şeref konuğu olarak katıldı.

'BENİM YERİMDE KIM OLSA AYNI ŞEYİ YAPARDI'

Ülkesini sportif anlamda temsil etmenin yanı sıra ahlaki değerleriyle de ön plana çıkarmış olmasının kendisi için gurur verici olduğunu belirten Kara şunları söyledi:

"Hem milli sporcu hem de Sıla Kara olarak orada olmak benim için gurur vericiydi. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen Türkiye FairPlay ödüllerinin 39'uncusunu komite bana layık gördü. Bu ödülün sahibi olmak da benim için çok gurur verici, çok mutluyum. Olimpiyat kotası almak için gitmiş olduğum bir yarışma esnasında yanımda oturan çocuğu düşmek üzereyken yakaladım ve hayatını kurtardım. Benim için tabii ki de çok zor anlardı. Yarış anlarında, yarış motivasyonu içerisindeyken çocuk yanımda birden kaydı, dengesini kaybetti. İlk önce kayağımla daha sonra ellerimle sıkıca tuttum. Yaklaşık 15 dakika bir mücadele verdik. Bunun sonucunda çocuğun hayatını kurtardım. Tabii olayın buralara gelebileceğini ben tahmin etmiyordum. Çünkü yaşamış olduğumuz coğrafyada insanlara yardım etmek bize hep empoze edildi. Bu bizim insanlık görevimiz diye yaptık bunu, benim yerimde kim olsaydı aynı şeyi yapardı. Ülkemi temsilen oradaydım. Yaşadığım böyle bir olayla ülkemi daha iyi anlatabildim, daha güzel tanıtabildim."

DÖRT ÇOCUKLU AİLENİN TEK KIZI

Türkan-Mürsel Kara çiftinin 4 çocuğundan tek kızları olan Sıla Kara, henüz 7 yaşındayken mahallede arkadaşları ile birlikte ayakkabılarının altına bağladığı kornişle kayarken, kayak öğretmenleri tarafından keşfedildi. Erzurum Kayak Kulübü'ne götürülen Kara, kendisine güvenenleri mahcup etmedi. Spor hayatında başarı hikayeleri yazan Sıla Kara, 2011 yılında da Kayak Milli Takımı'na girdi. 10 yıllık Milli Takım geçmişinde 100'ün üzerinde madalyaya sahip. Erzurum, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretmenlik bölümünün bu yıl dördüncü sınıfına geçen Sıla Kara, yılda ortalama 10 ila 15 madalya kazanarak büyük başarılara imza attı. Arkadaşlarının 'Dağların kızı' dediği Sıla Kara'nın en büyük hayali, Çin'in başkenti Pekin'de yapılacak 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'nda madalya alarak başarılarını taçlandırmak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı