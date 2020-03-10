Dağların aslanları, "dosta güven, düşmana korku" veriyor Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında "Derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe harekatı"na katılan komandolar, başarılarıyla göz dolduruyor.

Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında "Derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe harekatı"na katılan komandolar, başarılarıyla göz dolduruyor.

Yurt içi ve yurt dışında düzenledikleri operasyonlarla teröristlerin korkulu rüyası olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin en önemli unsurlarından komandolar, operasyonlar öncesinde zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kurulu Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen Komando İhtisas Kursu'na ev sahipliği yapıyor.

Gönüllülük esasına göre subay ve astsubayların başvuru yapabildiği ve yılda bir kez düzenlenen kursun aşamalarından olan "derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe harekatı" Toroslar'ın zirvelerinden Davraz Dağı'nın tamamen karlarla kaplı 2 bin rakımında gerçekleştirildi.

Yaklaşık, dört hafta süren güç, cesaret ve kararlılık gerektiren harekata katılan komandolar gösterdikleri başarıyla dosta güven, düşmana korku veriyor.

Dondurucu soğukta göz doldurdular

AA ekibinin de eşlik ettiği dondurucu soğuk ve sarp arazide gerçekleşen harekatta, komandolar, akşamları konaklamak için öncelikle iglular (sıkıştırılmış kardan yapılan evler) inşa etti. Komandolar ardından tamamen karlardan oluşan nöbet kuleleri, tilki oyuğu, ateş yakma yeri, kar mağarası gibi yaşam alanları yaptı.

Tamamen beyaz kıyafet ve silahlarındaki beyaz kamuflajla karda adeta görünmez hale gelen komandolar, "sızma harekatı" tatbikatını başarıyla gerçekleştirdi.

İglularda kalan, dondurucu soğukta sarp ve dağlık arazilerde teçhizatlarıyla bir metreyi bulan karda yürüyen komandolar, kurs boyunca öğrendikleri ileri kayakçılık, kar araçları kullanma, derin kar ve şiddetli soğukta çeşitli silahlarla atış, soğuk hava koşullarına göre oryantasyon ve muharebe planlanması, kurtarma ve kaçırma, esirgeme harekatı, derin karda kayaklı ve hedikli intikal, derin kar ve güç koşullarda hayatı idame ve barınma, kış dağcılığı, çığdan korunma ve sakınma, çığda arama kurtarma, ilk yardım ve sıhhi tahliye konularında eğitim aldı.

Eğitimlerde ustalıkla hareket eden, gösterdikleri başarıyla göz dolduran komandolar, "Dosta güven, düşmana korku" parolasıyla ülkenin güvenliğini tehdit eden terör unsurlarına karşı başarılı şekilde mücadele edeceklerini gözler önüne serdi.

Kaynak: AA