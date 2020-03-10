Dağların aslanları, "dosta güven, düşmana korku" veriyor
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Dağların aslanları, "dosta güven, düşmana korku" veriyor - Haber
Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi, Komando, Eğirdir, Isparta, Güncel

Dağların aslanları, "dosta güven, düşmana korku" veriyor

Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında "Derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe harekatı"na katılan komandolar, başarılarıyla göz dolduruyor.

10.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:02
Dağların aslanları,

Dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında "Derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe harekatı"na katılan komandolar, başarılarıyla göz dolduruyor.

Yurt içi ve yurt dışında düzenledikleri operasyonlarla teröristlerin korkulu rüyası olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin en önemli unsurlarından komandolar, operasyonlar öncesinde zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kurulu Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, dünyanın en zorlu askeri eğitimleri arasında gösterilen Komando İhtisas Kursu'na ev sahipliği yapıyor.

Gönüllülük esasına göre subay ve astsubayların başvuru yapabildiği ve yılda bir kez düzenlenen kursun aşamalarından olan "derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe harekatı" Toroslar'ın zirvelerinden Davraz Dağı'nın tamamen karlarla kaplı 2 bin rakımında gerçekleştirildi.

Yaklaşık, dört hafta süren güç, cesaret ve kararlılık gerektiren harekata katılan komandolar gösterdikleri başarıyla dosta güven, düşmana korku veriyor.

Dondurucu soğukta göz doldurdular

AA ekibinin de eşlik ettiği dondurucu soğuk ve sarp arazide gerçekleşen harekatta, komandolar, akşamları konaklamak için öncelikle iglular (sıkıştırılmış kardan yapılan evler) inşa etti. Komandolar ardından tamamen karlardan oluşan nöbet kuleleri, tilki oyuğu, ateş yakma yeri, kar mağarası gibi yaşam alanları yaptı.

Tamamen beyaz kıyafet ve silahlarındaki beyaz kamuflajla karda adeta görünmez hale gelen komandolar, "sızma harekatı" tatbikatını başarıyla gerçekleştirdi.

İglularda kalan, dondurucu soğukta sarp ve dağlık arazilerde teçhizatlarıyla bir metreyi bulan karda yürüyen komandolar, kurs boyunca öğrendikleri ileri kayakçılık, kar araçları kullanma, derin kar ve şiddetli soğukta çeşitli silahlarla atış, soğuk hava koşullarına göre oryantasyon ve muharebe planlanması, kurtarma ve kaçırma, esirgeme harekatı, derin karda kayaklı ve hedikli intikal, derin kar ve güç koşullarda hayatı idame ve barınma, kış dağcılığı, çığdan korunma ve sakınma, çığda arama kurtarma, ilk yardım ve sıhhi tahliye konularında eğitim aldı.

Eğitimlerde ustalıkla hareket eden, gösterdikleri başarıyla göz dolduran komandolar, "Dosta güven, düşmana korku" parolasıyla ülkenin güvenliğini tehdit eden terör unsurlarına karşı başarılı şekilde mücadele edeceklerini gözler önüne serdi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haber
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü Haber
Tepki çeken uygulamasına son verdi! Kamil Koç eskiye geri döndü
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Haber
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı Haber
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Haber
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Haber
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Donald Trump Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sadi Konuk Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Gülben Ergen
Spor Tamer Tuna İsmail Kartal Rıza Çalımbay Mehmet Kasapoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla İran İtalya Petrol Beşiktaş
Şu an buradasınız: Dağların aslanları, "dosta güven, düşmana korku" veriyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 12:13:06. #1.14#