Dağların arasındaki "yeşil inci" Maçka misafirlerini bekliyor
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Dağların arasındaki "yeşil inci" Maçka misafirlerini bekliyor

Doğal güzelliklerinin yanı sıra Sümela Manastırı başta olmak üzere, kültürel varlıkları, tarihi yapısı ve yaylalarıyla dört mevsim turistlerin ilgisini çeken Trabzon'un Maçka ilçesi, yeni turizm sezonunda misafirlerini bekliyor.

Dağların arasındaki
16.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:22

Doğal güzelliklerinin yanı sıra Sümela Manastırı başta olmak üzere, kültürel varlıkları, tarihi yapısı ve yaylalarıyla dört mevsim turistlerin ilgisini çeken Trabzon'un Maçka ilçesi, yeni turizm sezonunda misafirlerini bekliyor.

Kent merkezine 28 kilometre uzaklıkta yer alan, geçmişte Pers, Bizans ve Osmanlı uygarlıklarına beşiklik eden ve bu tarihi geçmişinin de etkisiyle halen Sümela, Vazelon ve Kuştul manastırları gibi önemli yapılara, konak ve camilere ev sahipliği yapan Maçka, 50'den fazla korunması gereken kültür ve tabiat varlıkları ve 137 yaylası ile bölge ve ülke turizmine ciddi katkılar sağlıyor.

Yaklaşık 4 bin yıllık tarihi geçmişinin izlerini ve kültürünü, doğal güzellikleriyle turizmin hizmetine sunan Maçka, Sümela Manastırı'nın da bulunduğu Altındere Vadisi'nin yanı sıra ilçe sınırlarından geçip Karadeniz'e dökülen Meryemana, Hamsiköy, Mulaga ve Galyan derelerini de bünyesinde barındırıyor.

Turistlere konaklama, akarsu kenarlarındaki restoranlarda yöresel yemekler, piknik ve doğa yürüyüşü yapma, tarihi mekanları ve doğal güzellikleri görme imkanı sunan Maçka, Kovid-19'la mücadele kapsamında normalleşme sürecinin başlamasıyla yeni turizm sezonu için misafirlerini ağırlamanın heyecanını yaşıyor.

Kiraz, Labazen, Kulindağı, Mağura, Figanoy, Lişer ve Hocamezarı gibi birçok mesire yeriyle öne çıkan yöre, 2 bin metre rakımdaki dağların eteklerine kadar ulaşan çam ormanları, daha yükseklerde yer alan yaylaları, temiz havası ve yöre halkınca "göze" diye tabir edilen kaynak sularıyla da ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.

Temiz havası ve doğasıyla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürü ve Hamsiköy sütlacıyla da turistlerin damak tadına hitap eden Maçka, Kovid-19 tedbirleri altında sunduğu turizm alternatifleriyle ilk turistlerini ağırlamaya başladı.

"Bu yıl da yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi bekliyoruz"

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Maçka'nın, bünyesindeki Sümela, Vazelon, Kuştul manastırları ve tarihi camileriyle, tarihten izler taşıyan bir ilçe olduğunu söyledi.

Maçka'nın bir tarih ve turizm destinasyonu olduğunu vurgulayan Koçhan, "Dağların koynundaki yeşil inci Maçka, bulutların üzerinde horon, karların üzerinde kemençeyle kulağınıza, Hamsiköy sütlacı, kaygana, Esiroğlu ekmeğiyle damağınıza, Atasu Barajı, Çataltepe Şehitliği, doğal dereleri ile kısacası yeşilin ve sarının her tonu ile gözünüze hitap eder." dedi.

"Yazı, kışı her mevsimi güzel olan Maçka'mızın, Kovid-19 normalleşme sürecinin başlamasıyla yeni turizm sezonunu güzel geçireceğine inanıyoruz." ifadesini kullanan Koçhan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilk günden itibaren ilçede her türlü tedbirin alındığını da vurgulayarak, normalleşme süreciyle bu yıl da yerli ve yabancı turistlerden büyük bir ilgi beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Manşet

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