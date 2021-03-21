Dağların arasındaki otoban
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Dağların arasındaki otoban

21.03.2021 11:56 | Son Güncelleme: 21.03.2021 12:04
Dağların arasındaki otoban

Karadeniz Sahil Yolu kapsamında Ordu-Fatsa arasında inşa edilen otoban ve tüneller, zorlu coğrafyada dağlarla verilen mücadele sonrası sağlanan konforlu ulaşımı gözler önüne seriyor.

Karadeniz Sahil Yolu kapsamında Ordu-Fatsa arasında inşa edilen otoban ve tüneller, zorlu coğrafyada dağlarla verilen mücadele sonrası sağlanan konforlu ulaşımı gözler önüne seriyor.

Ordu-Fatsa arasını 42 km'den 27 km'ye düşüren ve 2007 yılında ulaşıma açılan yolda halen ulaşım sektörüne hizmet veren ve 3 bin 820 metre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun 6. karayolu tüpgeçidi Nefise Akçelik Tüneli bulunuyor. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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