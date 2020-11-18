Dağların arasında 1700 rakımda keşfedilmeyi bekleyen doğa harikası göl
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Dağların arasında 1700 rakımda keşfedilmeyi bekleyen doğa harikası göl

18.11.2020 12:15 | Son Güncelleme: 18.11.2020 12:23

Dağların arasında 1700 rakımda keşfedilmeyi bekleyen doğa harikası göl Sulama amaçlı yapılan gölde 'Diriliş' adlı tekne nüfusunun 15 katı turist ağırladı Bayburt 'un Demirözü ilçesinde tarım arazilerinin sulanması için yapılan Demirözü Baraj Gölünde, 'Diriliş' adlı tekne bu sezon ilçe nüfusunun...

Dağların arasında 1700 rakımda keşfedilmeyi bekleyen doğa harikası göl

Sulama amaçlı yapılan gölde 'Diriliş' adlı tekne nüfusunun 15 katı turist ağırladı

BAYBURT - Bayburt 'un Demirözü ilçesinde tarım arazilerinin sulanması için yapılan Demirözü Baraj Gölünde, 'Diriliş' adlı tekne bu sezon ilçe nüfusunun 15 katı yerli ve yabancı turist ağırladı. Dağların arasında 1700 rakımda keşfedilmeyi bekleyen doğa harikası göl, her geçen gün daha fazla yoğun ilgi görmeye başladı.

Demirözü ilçesinde, tarım arazilerinin sulanması için yapılan Demirözü Barajı turizme büyük katkı veriyor. Gölde sefer yapan 'Diriliş' adlı tekne sayesinde bu sene 9247 kişi olan ilçe nüfusunun 15 katı turist ağırlandı.

Türkiye'nin sulama amaçlı yapılan en büyük barajlarından biri olan bin 700 rakımda bulunan Demirözü Barajı'nda 2017 yılında 'Diriliş' adı verilen bir tekneyle düzenlenmeye başlanan turlar, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekti. Adeta turist patlaması yaşanan ilçeyi bu sene pandemi süreci olmasına rağmen yaklaşık 40 bin kişi ziyaret ederek 'Diriliş' adlı tekneyle tur attı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Lori Çayı üzerinde, sulama amaçlı inşa edilen ve 2015 yılında su tutmaya başlayan Demirözü Barajı'nda, belediyenin kendi imkanlarıyla çeşitli turizm aktiviteleri de zaman zaman yapılıyor.

Bu sene ilçe nüfusunun 15 katı turisti 'Diriliş' adlı teknede misafir ettiklerini ifade eden Başkaptan Alim Emre Seçen, "Demirözü'müzde 1700 rakımda misafirlerimizi ağırlıyoruz. Yaz döneminde oldukça çok rağbet var. Yazın gurbetçilerde geldiği zaman baya yoğunluk oluyor. Burası etrafı dağlarla çevrili keşfedilmemiş adeta bir cennet. Buraya bir gelen daha sonra yeniden gelmek istiyor" dedi.

'Diriliş' adlı teknede göl turuna katılan turistler ise, "Burası bilinmeyen bir cennet. Çok muhteşem bir manzara eşliğinde tur yapma imkanı bulduk. Tanındıkça daha çok turist burayı tercih eder" ifadelerine yer verdi.

Dağların arasında 1700 rakımda keşfedilmeyi bekleyen doğa harikası göl
Dağların arasında 1700 rakımda keşfedilmeyi bekleyen doğa harikası göl
Dağların arasında 1700 rakımda keşfedilmeyi bekleyen doğa harikası göl
Dağların arasında 1700 rakımda keşfedilmeyi bekleyen doğa harikası göl

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA

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