Dağlarda ışkın otu toplarken dev yılanlarla karşılaştılar Dağlarda ışkın otu toplarken dev yılanlarla karşılaştılarMUŞ'un Zovaser Dağı civarına geziye çıkan İshak Adlı, arazideki kayalıklar arasında gördüğü her biri yaklaşık 7 metre uzunluğundaki 2 yılanı cep telefonu ile görüntüledi.

Dağlarda ışkın otu toplarken dev yılanlarla karşılaştılar

MUŞ'un Zovaser Dağı civarına geziye çıkan İshak Adlı, arazideki kayalıklar arasında gördüğü her biri yaklaşık 7 metre uzunluğundaki 2 yılanı cep telefonu ile görüntüledi. Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı olarak bilinen koca engereğin görüntüsünü kayıt altına alan Adlı, videoyu Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü yetkililerine gönderdi. Şube müdürlüğü emrinde görevli teknik personellerden Ferzende Saygın ve Mestan Hisarkaya tarafından yapılan teknik araştırmalar neticesinde, görüntüde ki yılanların koca engerek olduğu belirlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürü Ali Haydar Daşdemir yaptığı yazılı açıklamada, 'Doğada bulunan her canlının yaşamaya hakkı olduğu gibi yılanlarda ekosistemin yegane parçası arasında görülmektedir. Burada tespit ettiğimiz yılanlar oldukça iri, ancak yerleşim yerlerinden ve insanlardan oldukça uzakta. Yani panik yapmaya gerek yok. Muş'un el değmemiş eşsiz doğası her türlü canlıya ev sahipliği yapmakta. Bu güzel doğamızı ve Biyolojik çeşitliliği korumak vatandaşlık görevimiz. Biz yine de vatandaşlarımızı uyarmak isteriz, bazı yılanlar zehirli olabilmekte bu sebeple yılanlara yaklaşmamalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Merkeze bağlı Çöğürlü Köyünde yaşayan İshak Adlı, yılanları bir yakını ile Doğu ve Güneydoğu bölgesinde yayla muzu olarak da anılan ışkın otunu toplamaya gittiklerinde gördüklerini söyledi. Adlı, "Her ikisi de çok büyüktü. Biraz görüntü aldıktan sonra köye döndük. Çünkü bunu kime anlatsak inanmazdı. Artık dağlara çıkarken çok dikkatli olacağız" dedi

Kaynak: DHA