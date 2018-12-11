Dağıtım Sektörüne 'Yıldız' Yağacak

Elektrik dağıtım sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacına çözüm üretebilmek adına başlatılan 'Enerjinin Yıldızları Projesi' çerçevesinde Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (ÇEDAŞ) Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurduğu 'Yüksek Gerilim Laboratuvarı'nın resmi açılışı, törenle gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile yapılan Mesleki Eğitim Protokolü çerçevesinde, AB standartlarında kurulan laboratuvarda öğrenciler uygulamalı eğitim fırsatına sahip olacak. Proje çerçevesinde yeniden hayat bulan Yüksek Gerilim Dalı'nda bu yıl 16 öğrenci eğitim alacak. Cengiz ve Koloğlu Holding'in elektrik dağıtım sektöründe hizmet veren üç şirketi tarafından, sektörün nitelikli eleman ihtiyacına çözüm üretmek hedefiyle hayata geçirilen Enerjinin Yıldızları Projesi'nde, öğrencilerin eğitimi başladı. ÇEDAŞ tarafından Sivas'ta kurulan Yüksek Gerilim Laboratuvarı'nın resmi açılışı törenle yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende Yüksek Gerilim Dalı'nı tercih eden öğrencilerin, elektrik üretilmesinden, iletim ve dağıtımına kadar tüm kademeleri laboratuvarda uygulamalı olarak görme fırsatına sahip olacağını dile getiren ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyaz Kıvılcım,"Biz, bu özel bölümde, özel eğitim alan öğrencilerimizi yalnız bırakmamaya kararlıyız. Bir yandan ÇEDAŞ'ta bu işin ehli olan arkadaşlarımız rehberlik yaparak öğrencilerimiz ile deneyimlerini paylaşırken, diğer yandan da başarılı öğrencilere burs vererek destek oluyoruz. Yine bu dalda eğitim alan öğrencilerimize staj imkanı da sunarken iş hayatına ilk adımı atmaları konusunda da yanlarında yer alıyoruz. Bizlerin mesleki tecrübesi ile değerli öğretmenlerimizin bilgi ve birikimlerini aynı potada eriten Enerjinin Yıldızları projemizin Türk eğitim sistemine, öğrencilerimize, sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Sivas Valisi Salih Ayhan ise özel sektör ve meslek lisesi işbirliklerini önemli bulduğunu, ÇEDAŞ'a mesleki eğitime verdiği katkılardan dolayı teşekkür ettiğini söyledi. Konuşmaların ardından laboratuvarın açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından katılımcılar Yüksek Gerilim Laboratuvarı'nı gezdi.

Açılışa MEB Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Ertuğrul Geçgil, MEB Kalite Geliştirme Daire Başkanı İsmail Güler, MEB Bilgi İşlem Daire Başkanı Hamdi İçer, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldıç

Enerjinin Yıldızları Projesi çerçevesinde Yüksek Gerilim Dalı'nda öğrenim gören öğrenciler, ÇEDAŞ'ta staj yapma imkanına da sahip olacak. Proje kapsamında başarılı öğrencilere iki yıl boyunca aylık 500 TL burs da verilirken, burs aldıkları süre kadar da istihdam garantisi sunulacak. Eğitim süresince ÇEDAŞ'ın yöneticileri, kuruma özel derslerde bilgi birikimi ve deneyimlerini öğrencilere aktaracak ve rehberlik yapacak. - SİVAS