Dağıstan'da Kovid-19 vakaları kritik seviyede
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Dağıstan'da Kovid-19 vakaları kritik seviyede

Rusya'ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vakalardaki artış endişeye yol açtı.

Dağıstan'da Kovid-19 vakaları kritik seviyede
18.05.2020 17:42 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:42

Rusya'ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı vakalardaki artış endişeye yol açtı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son günlerde Kovid-19 kaynaklı hasta ve ölü sayısının resmi rakamların üstünde olduğu iddialarının artması üzerine Dağıstan'daki durumla ilgili yetkililerle video konferans yoluyla toplantı yaptı.

Dağıstan'daki Kovid-19 durumunun zorlaştığına dikkati çeken Putin, "Dağıstan'da durum zor ve acil önlemlerin alınmasını gerektiriyor." dedi.

Dağıstan'da ölenlerin sayısının her geçen gün arttığını kaydeden Putin, "Doktorların ve hemşirelerin çabalarına rağmen, sağlık çalışanları dahil ölenlerin sayısı artıyor. İnsanlar, gerekli tıbbi desteğin zamanında ve her yerde sağlanmadığını söylüyor." dedi.

Yetkililerden bölgedeki salgınla mücadelede ayrıntılı planın hazırlanıp uygulanmasını talep eden Putin, bölgeye gerekli desteğin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Dağıstan'da test sistemlerinin yetersizliği ve laboratuvarların kapasitelerinin eksik olmasıyla ilgili hala sorunlar olduğunu söyleyen Putin, bu sorunun olabildiğince çabuk çözülmesi gerektiğini belirtti.

Savunma Bakanlığına Dağıstan'da 200'den fazla yataklı hastanenin inşa edilmesi emrini veren Putin, Acil Durumlar Bakanlığından da bölgede dezenfeksiyon çalışmalarının organize edilmesini istedi.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko da Dağıstan'daki salgının endişelendirdiğini dile getirerek, "Durumu ağır olan sayısı yüksek. Bunlardan 109'u solunum cihazına bağlı." dedi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova ise Dağıstan'da Kovid-19 vakalarından yüzde 60'ının zatürre hastası olduğunu ve yüzde 20'sinde virüs belirtilerinin bulunmadığını söyledi.

Vakaların yüzde 30'unun 60 yaş üzeri ve yüzde 10'unun da çocuk olduğunu belirten Popova, hedeflediklerinden iki kat daha az testin yapıldığına dikkati çekti.

Dağıstan Cumhuriyeti Başkanı Vladimir Vasilyev ise bölgedeki durumun kötü olması nedeniyle tedbirleri sertleştireceğini söyledi. Halkın Kovid-19'a karşı alınan tedbirlere uymadığını belirten Vasilyev, bölgede ölenlerin sayısına ilişkin bilgileri saklamadıklarını vurguladı.

Dağıstan Müftüsü Ahmad Abdullayev, 700'den fazla kişinin öldüğünü ve yaklaşık 50 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini belirterek, "Bu rakamlar her gün maalesef yükseliyor. Fakat sorun şudur ki bunlar sadece hastanelerde kayıtlara giren ölü sayısıdır. Kimse evde ölenleri kayda almıyor." diye konuştu.

Kendisinin de Kovid-19'a yakalandığını ve tedavisinin sürdüğünü ifade eden Abdullayev, hastanelerde yer bulunmadığını dile getirdi.

Dağıstan Sağlık Bakanı sıkıntıya dikkati çekmişti

Dün Dağıstan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Camaludin Gaciibragimov, Ruslan Kurbanov isimli bir blogger ile sosyal medya üzerinden yaptığı söyleşide, Kovid-19 ve zatürreden dolayı hastalananların toplam sayısının 13 bin 697 olduğunu, 29 kişinin Kovid-19 nedeniyle, 657 kişinin de zatürreden hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

Gaciibragimov, ölenlerin arasında 40'tan fazla doktorun da bulunduğunu ifade etmişti.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Rusya genelinde Kovid-19 vakası 290 bin 678, ölü sayısı ise 2 bin 722'ye ulaştı.

Dağıstan Cumhuriyeti'nde ise toplam vaka sayısı 3 bin 460, ölü sayısı ise 29 olarak açıklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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