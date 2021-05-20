Dağı oyup kendisine mağara yapıyor
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Dağı oyup kendisine mağara yapıyor

Dağı oyup kendisine mağara yapıyor
Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Haberler | Güncel

RİZE'nin Yeşilköy köyünde Yasin Emre Morgil (43), pandemi sürecinde evde sıkılınca kazma kürekle dağa mağara açmaya başladı.

RİZE'nin Yeşilköy köyünde Yasin Emre Morgil (43), pandemi sürecinde evde sıkılınca kazma kürekle dağa mağara açmaya başladı. 7 aydır tek başına kazı yapan ve zemine göre günde 10 santimetre ile 1 metre arası ilerleyebilen Morgil, 3 oda daha açacağı mağarayla ilgili, "Herhalde Türkiye'nin tek mağara kazıcısıyım" dedi. 

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Yeşilköy köyünde çay üreticisi Yasin Emre Morgil, Seyrantepe mevkisindeki arazisinde sıra dışı kazıya başladı. Pandemi sürecinde evde sıkılan Morgil, kazma kürekle dağa mağara açmaya başladı. 7 aydır tek başına kazı yapan ve zemine göre günde 10 santimetre ile 1 metre arası ilerleyebilen Morgil, 12 metrekarelik alan açtı. Mağaraya 1 oda yapan Morgil, 3 oda daha açmak için çalışıyor. Bir odasına pencere de açan Morgil, mağaranın girişi ve odalarına 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca anısına yapılmıştır' levhaları astı.   

'NE İÇİN KULLANACAĞIMI PLANLAMADIM'Emeğiyle açtığı mağarada keyifle çalıştığını anlatan Yasin Emre Morgil, "Pandemi döneminde zaman geçirmek için kendime ait arazide mağara yapmaya başladım. Toplamda 4 oda yapacağım. Kazma küreklerle el emeği ile mağaranın içini oyuyorum. Tamamlanan alanda pencere açtım, şimdiden orada çay demleyerek eşsiz manzaranın keyfini çıkarıp dinleniyorum. Günde zemine bağlı olarak 10 santimetre ile 1 metre arası ilerliyorum. Keyif olarak yapıyorum. Köyümden gelip bana yardım etmek isteyenler oluyor. Burayı duyup daha şimdiden gelmeye başlayanlar var, gelenlerin de oldukça ilgisini çekiyor. Şimdi yapıyorum ama ne için kullanacağımı planlamadım. İnsanlar gelsinler, dinlensinler, keyfini çıkarsınlar yeter. Amacım, Türkiye'ye hizmet etmiş, emek vermiş bu isimlerin her ortamda anılması ve yaşatılmasını sağlamak. Kalan bir odayı 15 Temmuz şehitleri, diğer odayı da Muhsin Yazıcıoğlu anısına yapacağım. İlk hedefim 4 tane odaya ulaşmak sonra odaların sayısını artırabilirim. Mağaranın etrafını da fidanlarla çeviriyorum. O fidanlara da yine isim vereceğim. Meyvesinden yiyenler onlar için dua ederler" diye konuştu. Mağaranın, yapım aşamasında bile ilgi gördüğünü söyleyen Morgil, "Buraya girip görenler, şaşırıyorlar. İnsan gücü ile yapılmış olmasına inanamıyorlar, teknolojik aletlerin kullanıldığını düşünüyorlar. Burada elektrik bile yok. Elimle kazıyarak bu hale getirdim. Hiçbir teknik bilgiye sahip değilim. Odalar 8 metrekare büyüklüğünde olacak. Tavanında problem olmasın, diye küçük odalar yapıyorum. Herhalde Türkiye'nin tek mağara kazıcısı benim, böyle bir işe imza attığım için de mutluyum" dedi.

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Dağı oyup kendisine mağara yapıyor
Dağı oyup kendisine mağara yapıyor
Dağı oyup kendisine mağara yapıyor
Dağı oyup kendisine mağara yapıyor
Dağı oyup kendisine mağara yapıyor
Dağı oyup kendisine mağara yapıyor
Dağı oyup kendisine mağara yapıyor
Dağı oyup kendisine mağara yapıyor
Dağı oyup kendisine mağara yapıyor
Dağı oyup kendisine mağara yapıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş

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