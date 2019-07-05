Dağdan yuvarlanan şahsı AFAD ekipleri kurtardı
Bingöl'ün Yayladere ilçesinde dağdan yuvarlanan şahsı, AFAD ekipleri kurtardı.
Bingöl'ün Yayladere ilçesinde dağdan yuvarlanan şahsı, AFAD ekipleri kurtardı.
Olay, Yayladere ilçesi Sülbüs Dağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ'dan gelen 5 kişilik arkadaş gurubu spor yapmak ve mantar toplamak için Sülbüs Dağı'na çıktı. Dağda bulunan kar nedeniyle gruptan bir kişi dengesini kaybedip dağın eteklerine kadar yuvarlanıp yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD ekipleri tarafından dağdan indirilen yaralı şahıs, sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİNGÖL
Kaynak: İHA
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