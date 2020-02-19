Dağdan yuvarlanan kaya evi yıktı
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Dağdan yuvarlanan kaya evi yıktı

Konya'da dağdan koparak yuvarlanan kaya parçası bir evin yıkılmasına neden oldu.

19.02.2020 10:44 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:44
Dağdan yuvarlanan kaya evi yıktı

'da dağdan koparak yuvarlanan kaya parçası bir evin yıkılmasına neden oldu. Evde bulunan ve iki çocuğu olaydan yara almadan kurtuldu.


Olay, gece saatlerinde merkez ilçesi Sille Mahallesi Baraj Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Özek'e (66) ait müstakil kerpiç evin üzerine dağdan kopan kaya parçası düştü. Kayanın düşmesiyle yıkılan evde bulunan ev sahibinin kızı ve kızının iki çocuğu olayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve zabıta ekiplerinin incelemelerin ardından evin önündeki yol güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı.


Ev sahibi Mehmet Özek, büyük şaşkınlık yaşadığını belirterek, "Ben evde değildim. Çocuklar evde yemek yaparken o sırada kaya parçası çatının üzerinden eve düşmüş, her şeyi yıkmış. Evde bulunan gelinim ve iki torunum can havliyle kaçmışlar. Bu olayda biz çok üzdü" dedi.


Kaya düşmesi sonrası yıkılan evde İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme yapılacağı öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA
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