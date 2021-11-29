Dağdan kopan kaya parçası trafik akışına engel oldu

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de dağdan koparak yola düşen büyük kaya parçası, trafiğin aksamasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir-Mihalgazi karayolu, dağdan koparak düşen büyük kaya parçası nedeniyle tek taraflı trafiğe kapandı. Jandarma ekiplerinin aldığı gerekli emniyet tedbirlerinin ardından Karayolları ekiplerinin düşen kaya parçasını yoldan kaldırmasıyla yol trafiğe açıldı. - ESKİŞEHİR

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