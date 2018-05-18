Dağdan Kopan Kaya Parçası, Otomobil Sürücüsünü Ağır Yaraladı
Ağrı'da dağdan kopan kaya parçalarının üzerine düştüğü otomobil şarampole yuvarlandı. Sürücüsünün başından yaralandığı durumunun ağır olduğu bildirildi.
Ağrı'nın Tutak ilçesinde dağdan kopan kaya parçasının isabet ettiği otomobil, şarampole yuvarlandı. Başına çarpan kaya parçasıyla ağır yaralanan sürücü, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.
DAĞDAN KOPAN KAYA PARÇASI SÜRÜCÜNÜN BAŞINA ÇARPTI
Olay, çarşamba günü saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Ağrı'nın Tutak ilçesi yakınlarında dağdan kopan kaya parçası, kent merkezine doğru giden Gökhan Fındıkçı yönetimindeki otomobile isabet etti. Kaya parçası, otomobilin ön camından girip, Fındıkçı'nın başına çarptı.
KAYA ÖN CAMDAN GİRİNCE OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI
Aldığı darbeyle Fındıkçı'nın kontrolünü kaybettiği otomobil, şarampole sürüklendi. Bu sırada arkadan gelen otomobildeki ilaç mümessili arkadaşı, Gökhan Fındıkçı'nın yardımına koştu.
Fındıkçı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İlk müdahalesinin ardından da Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
GÖZÜNDE YÜZDE 90 GÖRME ENGELİ OLUŞAN YARALININ DURUMU AĞIR
Yoğun bakımda tedavisi süren Gökhan Fındıkçı'nın sol gözünde yüzde 90 görme kaybı bulunduğu belirtildi. Gökhan Fındıkçı'nın geçen yıl evlendiği, 10 gün önce de bir erkek çocuğunun dünyaya geldiği ifade edildi.
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Allah şifalar versin ailesine de sabrlar diliyorumCevap Yaz 3 Yayından Kaldır