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Dağdan kopan kaya parçaları yerleşim yerine düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Dağdan kopan kaya parçaları yerleşim yerine düştü

Sinop'un Ayancık ilçesinde, dağdan kopan kaya parçaları yerleşim yerine düştü.

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde, dağdan kopan kaya parçaları yerleşim yerine düştü.

İlçe sahilindeki Maltepe'nin deniz yakasına bakan kısmının yamaçlarından kopan dev kaya parçaları, ağaçlara zarar verdikten sonra yerleşim yerine düştü.

Restorasyon çalışmaları yapılan cezaevinin yanındaki ahşap evin bahçesine düşen büyük kaya parçaları, bir evin bahçe duvarına hasar verirken, çevrede oturan vatandaşları ise tedirgin etti. 1971 yılında da böyle bir olayın yaşandığını, çok sayıda evin yıkıldığını ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirten vatandaşlar, yeniden yaşanan bu olayda tek tesellinin can kaybı olmaması olduğunu ifade etti. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Hisarcık, Maltepe, Ayancık, Sinop, 3. Sayfa, Haber

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