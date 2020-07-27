Dağda yollarını kaybeden iki kardeş AFAD ekipleri tarafından bulundu Dağda yollarını kaybeden iki kardeş AFAD ekipleri tarafından bulunduDENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde kamp yapmak için çıktıkları dağda dönüş yolunu bulayıp kaybolan Gizem Güncüoğlu (30) ile kardeşi Öktem Güncüoğlu (22), Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dağda yollarını kaybeden iki kardeş AFAD ekipleri tarafından bulundu

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde kamp yapmak için çıktıkları dağda dönüş yolunu bulayıp kaybolan Gizem Güncüoğlu (30) ile kardeşi Öktem Güncüoğlu (22), Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dün, Merkezefendi ilçesinin kırsal Şirinköy Mahallesi'ndeki Başkarcı Dağı'na çıkan Gizem Güncüoğlu ile kardeşi Öktem Güncüoğlu, akşam saatlerinde dönüş yolunu kaybetti. Dağlık alandaki sarp ve çevresi uçurum olan tehlikeli bir bölgede kaybolan iki kardeş cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İki kardeşin bulunması için bölgeye Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İki kardeş yerlerinin bulunması için cep telefonuyla bölgenin fotoğraflarını çekip, kurtarma ekiplerine gönderdi. Bölgeyi iyi bilen çobanların da yardımıyla, iki kardeşin kaybolduğu yer tam olarak tespit edildi. Havanın kararması ve bölgenin tehlikeli olması nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Bugün günün ilk ışıkları ile birlikte arama kurtarma çalışmalarına yeniden başlandı. AFAD ekipleri, yaklaşık 3 saatlik bir yürüyüşün ardından ulaştıkları Köpekpınarı mevkiinde iki kardeşe ulaşmayı başardı.

Geceyi ormanda geçiren Gizem Güncüoğlu ile kardeşi Öktem Güncüoğlu, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak aşağı indirildi. Genel sağlık durumları iyi olan iki kardeş sağlık kontrolünden geçirilmek üzere 112 Acil Servis ekibi tarafından ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: DHA