Dağda sakat doğan kuzuya 11 aydır evde "bebek gibi" bakıyorlar

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Aksın ailesi, sakat doğan ve "Melek" adını verdikleri kuzuya 11 aydır evin içerisinde adeta bebek gibi bakıp, her ihtiyacını da titizlikle karşılıyor.

Gölköy Mahallesi'nde bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan 43 yaşındaki iki çocuk babası Şinasi Aksın, hayvancılıkla uğraşan babasının baktığı koyunun geçen yıl nisanda dağda doğum yaptığını fark etti.

Koyunun yavrusunu kayalıkların içinde ölmek üzereyken bulan Aksın, kuzuyu veterinere götürdü. Kuzunun muayenesinde arka ayaklarından engelli olduğu, bazı organlarının da anne karnında tam olarak gelişmediği belirlendi.

Engelli kalan kuzuya evde bakma kararı alan Şinasi Aksın, bu konuda ailesinden de büyük destek gördü. Kuzuya evin içerisinde bir yaşam alanı hazırlayan aile, 11 aydır birlikte yaşıyor, alışverişe bile birlikte gidiyor.

Şinasi Aksın, AA muhabirine, kovaya koyup eve getirdiği kuzuyu sevgileriyle hayatta tutmayı başardıklarını ve ona "Melek" adını verdiklerini söyledi.

Biberonla annesinin sütünü içirdikleri kuzuyu adeta bir bebek gibi beslediklerini anlatan Aksın, bir ara yürümeye çalışan yavrunun yeniden rahatsızlandığını ve tamamen sakat kaldığını dile getirdi.

İki çocuk babası olduğunu, onu da artık bir çocuğu gibi gördüğünü aktaran Aksın, "Çocuklarımdan ayırmıyorum. Eşim, çocuklarım ve kayınvalidem de her şeyiyle ilgileniyor. İki oğlum vardı, bu da benim kızım oldu. Onu bir evlat gibi büyütüyoruz. Marangoz bir ağabeyim ona yürüteç yaptı ancak o da fayda etmedi. Birçok veterinere götürdük ancak yürümesi zor. Kedi yavrusu gibiydi artık oldukça büyüdü." diye konuştu.

Eşi Arzu Oral Aksın da kuzuyu çok sevdiklerini belirterek, "Onsuz bir hayat düşünemiyoruz. Birinci yaşında doğum gününü kutlamaya hazırlanıyoruz. Amacımız farkındalık oluşturmak. İnsan veya hayvan olsun, engellilere sırtını dönmesinler. Her şeyin başı sevgi oldukça aşılmayacak engel yoktur." dedi.

"Şampuanla yıkanmak çok hoşuna gidiyor"

Şinasi Aksın'ın aynı evde yaşadıkları kayınvalidesi Zeynep Oral da kuzunun kendisine çok düşkün olduğunu, yanından gidince ağlamaya başladığını kucağına aldığında ise ağlamayı bıraktığını anlattı. Ramazan ayında doğduğu için adını "Melek" koyduklarını belirten Oral, "Bizsiz uyumaz. Yerde salonda uyuyor. Battaniyesini örteriz ancak biz uyuduktan sonra uyuyor. Haftada bir banyosunu da ben yaptırırım. Şampuanla yıkanmak çok hoşuna gidiyor." ifadelerini kullandı.

Çocukları 10 yaşındaki Eymen ile 14 yaşındaki Emir Aksın ise kuzuyla aynı evde yaşamaktan ve vakit geçirmekten dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.