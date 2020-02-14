Dağda mahsur kalan paraşütçü kurtarıldı
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Dağda mahsur kalan paraşütçü kurtarıldı

Kayseri'de yamaç paraşütü atlayışı yapmak için çıktığı Ali Dağı'nda mahsur kalan kişi kurtarıldı.

14.02.2020 20:52 | Son Güncelleme: 14.02.2020 20:55
Dağda mahsur kalan paraşütçü kurtarıldı

'de yamaç paraşütü atlayışı yapmak için çıktığı Ali Dağı'nda mahsur kalan kişi kurtarıldı.

Öğle saatlerinde yamaç paraşütü atlayışı yapmak için Ali Dağı'na çıkan Alim Çitak, yeterli rüzgarı bulamadığı için atlayış yapamadı.

Çitak, soğuk havanın etkisiyle yürüyerek geri dönemeyince telefonla polisten yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, JAK ekibi ile iş makineleri sevk edildi.

Yapılan çalışmanın ardından kurtarılan Çitak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Dağda mahsur kalan paraşütçü kurtarıldı
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