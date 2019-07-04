Dağda mahsur kalan keçileri AKUT kurtardı

Dağda mahsur kalan keçileri AKUT kurtardı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde kayalıklarda 5 gündür mahsur kalan 4 keçi, AKUT ekibi tarafından kurtarıldı.

Dağda mahsur kalan keçileri AKUT kurtardı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde kayalıklarda 5 gündür mahsur kalan 4 keçi, AKUT ekibi tarafından kurtarıldı.

Nallıhan'da 5 gündür kayalıklarda mahsur kalan keçilerin yardımına AKUT ekibi yetişti. Keçi sahipleri keçileri kayalıktan indiremeyeceklerini anlayınca yardım istedi. Yardım talebi üzerine AKUT Ankara ekibi, mahsur kalan 4 keçiyi güvenli alana tahliye etti. - ANKARA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.