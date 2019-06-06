Dağda mahsur kalan kadın çoban kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde karnındaki ağrı nedeniyle dağda mahsur kalan kadın çoban hastaneye ulaştırıldı.

Kabaağaç Mahallesi Dip mevkisinde, ormanlık alanında eşiyle keçi otlatan Havana Keskin (46), karnındaki ağrı nedeniyle haraket edemedi. Keskin'in eşi, karısını kendi imkanlarıyla taşıyamayınca 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Keskin, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ve bölgede yaşayanların yardımıyla iki saatte sedyeyle ambulansa taşındı.

Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Keskin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA