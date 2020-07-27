Dağda mahsur kalan iki kardeş 16 saat sonra kurtarıldı Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kamp için çıktıkları dağda mahsur kalan iki kardeş 16 saat sonra kurtarıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kamp için çıktıkları dağda mahsur kalan iki kardeş 16 saat sonra kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Gizem Göncüoğlu (30) ve kardeşi Öktem Göncüoğlu (22) pazar günü kamp yapmak için Merkezefendi ilçesindeki Başkarcı Dağı'na çıktı.

Dün akşam üzeri dönüş yolunda yollarını kaybeden Göncüoğlu kardeşler, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, kardeşleri bulmak için çalışma başlattı.

Telefon görüşmeleri ve gönderdikleri fotoğraflarla Göncüoğlu kardeşlerin yerini tespit eden ekipler, arazinin sarp olmasından dolayı arama çalışmasına ara vermek durumunda kaldı.

Sabah bölgeyi iyi bilen kılavuzlarla yola çıkan ekipler, Göncüoğlu kardeşlere 16 saat sonra Köpekpınarı mevkisinde ulaştı.

Sarp bir bölgede mahsur kalan iki kardeş, AFAD ekiplerince dağdan indirildikten sonra 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılan Göncüoğlu kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA