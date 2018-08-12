Dağda Mahsur Kalan 3 Arkadaş Kurtarıldı

Adana'nın Pozantı ilçesinde 1500 metre dağa tırmanan gençler mahsur kaldı. İtfaiye ve AFAD ekipleri mahsur kalan 3 arkadaşı kurtardı. Olay, Pozantı ilçesi Bürücek Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa İ. (16), Murat A. C.(16) ve Murat K. K. (16) gezmek için 1500 metre dağa tırpandı. Gençler daha sonra dağdan inemeyince itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri yaklaşık 3 saatlik çalışma sonrasında gençleri kurtardı.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)