Dağda konaklayan kampçıları ayılar ziyaret etti
Dağda konaklayan kampçıları ayılar ziyaret ettiBURSA - Bursa'da dağcılar çadırlarının yanına kadar gelen ayıları görüntüledi.
Dağda konaklayan kampçıları ayılar ziyaret etti
BURSA - Bursa'da dağcılar çadırlarının yanına kadar gelen ayıları görüntüledi.
Orhaneli ilçesinin dağlık noktalarında yürüyüş yapan bir grup dağcı, gece konaklamak için ormanların içinde kamp yaptı. Gecenin ilerleyen saatlerinde çadırlarının yakınlarında duydukları sesler üzerine ellerindeki fenerlerle etrafı kolaçan eden dağcılar, anne ayı ve yavrusu karşılaştı. Dağcıların çadırlarının yanlarına kadar gelen anne ve yavru ayı uzun süre dağcıların çevresinde dolaştıktan sonra bölgeden uzaklaştı. Dağcılar korkudan sabaha kadar uyuyamadı.
Bursa'nın dağ ilçelerinde hasadına başlanan kiraz bahçelerine sık sık zarar veren ayılar köylülerin de korkulu rüyası haline gelmiş durumda.
Kaynak: İHA
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