Dağda kaybolan öğrencilerin imdadına jandarma yetişti
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Dağda kaybolan öğrencilerin imdadına jandarma yetişti

Dağda kaybolan öğrencilerin imdadına jandarma yetişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Nebiyan Dağı'nda yürüyüşe çıkan üniversite öğrencileri yollarını kaybetti.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Nebiyan Dağı'nda yürüyüşe çıkan üniversite öğrencileri yollarını kaybetti. Öğrencilerin imdadına ise jandarma ekipleri yetişti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri Furkan Bahadır Yılmaz ve Ali Kerem Mavruk, Nebiyan Dağı kamp bölgesinde yürüyüşe çıktı. Yürüyüşe çıkan iki üniversite öğrencisi genç bölgede başlayan sis ve yağış nedeniyle geri dönüş yollarını kaybetti. Gençler, telefonlarının şarjları bitmek üzereyken 112'yi arayarak kayboldukları yönünde ihbarda bulundular. Jandarma ekiplerince gençleri arama çalışmaları başlatıldı. Cep telefonlarının son konum bilgisini takip eden Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Çamaltı Mahallesi'nde ormanlık alanda 2 genci buldu. Kuşlağan Karakolu'na getirilen gençler sağ salim ailelerine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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