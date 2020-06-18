Dağda görüntülediği ayıyla konuşmaya çalıştı
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Dağda görüntülediği ayıyla konuşmaya çalıştı

Dağda görüntülediği ayıyla konuşmaya çalıştıSİVAS'ın Suşehri ilçesinde yaşayan doğa gezgini Yunus Emre Kutlu, 2 bin 500 rakımda görüntülediği ayı ve iki yavrusuna seslenerek konuşmaya çalıştı.

18.06.2020 16:18 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:26

Dağda görüntülediği ayıyla konuşmaya çalıştı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yaşayan doğa gezgini Yunus Emre Kutlu, 2 bin 500 rakımda görüntülediği ayı ve iki yavrusuna seslenerek konuşmaya çalıştı.

Suşehri ilçesinde yaşayan doğa gezgini Yunus Emre Kutlu, mantar toplamak için gittiği Kösedağ'ın İkisivriler mevkinde anne ayı ve iki yavrusuylakarşılaştı. Kutlu, anne ayı ve yavrularını cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, onlara seslenerek konuşmaya çalıştı. Yiyecek aradığı görülen anne ayı ve yavrularına Kutlu'nun 'Selamün aleyküm, nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun, iyi misin, kaçma' diyerek konuşması dikkat çekti. Bir süre daha bölgede gezinen anne ayı ve iki yavrusu daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Dağda görüntülediği ayıyla konuşmaya çalıştı

Kaynak: DHA

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