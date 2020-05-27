Dağda düşerek yaralanan kişi yaklaşık 3 saat sedyeyle taşındı
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Dağda düşerek yaralanan kişi yaklaşık 3 saat sedyeyle taşındı

Malatya'da dağda düşerek ayağını kıran kişi, yaklaşık 3 saat sedyede taşınarak bulunduğu yerden çıkartılıp hastaneye kaldırıldı.

Dağda düşerek yaralanan kişi yaklaşık 3 saat sedyeyle taşındı
27.05.2020 11:43 | Son Güncelleme: 27.05.2020 12:18

Malatya'da dağda düşerek ayağını kıran kişi, yaklaşık 3 saat sedyede taşınarak bulunduğu yerden çıkartılıp hastaneye kaldırıldı.

Battalgazi ilçesinde Beydağları'nın zirvesine tırmanmak isteyen Selahattin Boyraz, düşerek yaralandı.

Bulunduğu yerde mahsur kalan Boyraz'ın kurtarılması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil Servis ile jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Zorlu yürüyüşün arından bölgeye ulaşan ekipler, yaralıyı düştüğü yamaçtan sedyeye bağladıkları iple çıkarttı.

Eğimin fazla olması nedeniyle bölgeye sevk edilen ambulans helikopter iniş yapamayınca ekipler yaya olarak yaralıyı taşımaya başladı.

Bazı kısımları karla kaplı bölgede yaklaşık 3 saat sedyeyi taşıyan ekipler, yaralıyı ambulansa ulaştırdı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Boyraz'ın ayağının kırıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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