Dağda cesedi bulunan çocuğun cenazesi morgdan alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Dağda cesedi bulunan çocuğun cenazesi morgdan alındı

11.02.2021 13:24 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:29
Dağda cesedi bulunan çocuğun cenazesi morgdan alındı

ANTALYA'da, kayıp olarak aranırken kayalık alanda cesedi bulunan 11 yaşındaki Ali Kazım Ülker'in cenazesi, otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.

ANTALYA'da, kayıp olarak aranırken kayalık alanda cesedi bulunan 11 yaşındaki Ali Kazım Ülker'in cenazesi, otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Cenazenin alınması sırasında anne Habibe Ülker, sürekli gözyaşı döktü.

Olay, dün akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 230 Sokak'ta meydana geldi. Habibe- Hasan Ülker çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Ali Kazım Ülker, saat 18.00 sıralarında evlerinin yakınındaki dağa çıktı. Kısa sürede gözden kaybolan Ali Kazım Ülker'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Son olarak dağlık alandaki su deposu yakınlarında görüldüğünün belirtilmesi üzerine ekipler, Ali Kazım Ülker'i bu bölgede aramaya başladı.

Arama çalışmasına, bölgeyi iyi bilen bir çoban ve kardeşi de katıldı. Havanın kararması ve bölgenin sarp kayalık olması nedeniyle itfaiye ekipleri, termal kameralı dron ile dağı taradı. Yaklaşık 3 saatlik arama çalışması sonucu Ülker'in cansız bedeni, dağın150 metre yüksekliğindeki kayalık alanda bulundu. Ülker'in cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ali Kazım Ülker'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminin ardından bugün annesi ve ağabeyine teslim edildi. Cenazenin alınması sırasında Habibe Ülker ve çocukları İlyas ile Ömer Ülker sürekli gözyaşı döktü. Ülker'in cenazesinin Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.


Dağda cesedi bulunan çocuğun cenazesi morgdan alındı
Dağda cesedi bulunan çocuğun cenazesi morgdan alındı
Dağda cesedi bulunan çocuğun cenazesi morgdan alındı
Dağda cesedi bulunan çocuğun cenazesi morgdan alındı
Dağda cesedi bulunan çocuğun cenazesi morgdan alındı
Dağda cesedi bulunan çocuğun cenazesi morgdan alındı
Dağda cesedi bulunan çocuğun cenazesi morgdan alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Süleyman Soylu Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Buse Varol Burcu Biricik Hüner Coşkuner Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ünal Karaman Mahmut Tekdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Türk Uzay Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dağda cesedi bulunan çocuğun cenazesi morgdan alındı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 13:43:15. #1.16#
title