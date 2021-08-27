DAĞDA BULUNAN TİLKİ YAVRUSUNU SÜTLE BESLİYOR

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan doğasever-aktivist Nazım Sönmez, Amanos Dağları'na bulunan tilki yavrusunu sahiplendi.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan doğasever-aktivist Nazım Sönmez, Amanos Dağları'na bulunan tilki yavrusunu sahiplendi. Sönmez, annesi olmayan yavruyu sütle besliyor.

Amanos Dağları'nda bulunan ve annesi bulunamayan tilki yavrusunu Amanos Keşif Grubu'ndan doğasever-aktivist Nazım Sönmez sahiplendi. Tilki yavrusunu süt ile beslemeyen başlayan Sönmez, annenin öldürülmüş olabileceğini belirterek şunları söyledi

Sağ olsun, duyarlı bir vatandaşımız tilki yavrusunu bize getirdi. Sütle karnını doyurduk. Şu anda mışıl mışıl uyuyor. Elimizden geldiğince tilki yavrumuzu beslemeye çalışacağız. Besleyip büyüttükten sonra tekrar doğaya salacağız.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı