Dağda bulduğu 1 kiloluk mantar şaşırttı
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Dağda bulduğu 1 kiloluk mantar şaşırttı

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, esnaf Cemil Günay'ın bulduğu, halk arasında 'göbelek' olarak bilinen 1 kilo 15 gramlık mantar, görenleri şaşırttı.

Dağda bulduğu 1 kiloluk mantar şaşırttı
17.06.2020 15:35 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:38

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, esnaf Cemil Günay'ın bulduğu, halk arasında 'göbelek' olarak bilinen 1 kilo 15 gramlık mantar, görenleri şaşırttı. 

Türkiye'nin 3'üncü yüksek dağı olan Süphan Dağı eteklerindeki Sütey Yaylası, birçok doğal güzelliği barındırırken, aynı zamanda doğada kendiliğinden yetişen ve halk arasında 'göbelek' olarak adlandırılan dağ mantarı için de halkın uğrak mekanı oldu. Sabah saatlerinde, arkadaşlarıyla Süphan Dağı eteklerindeki Sütey Yaylası'nda gezmeye çıkan Cemil Günay, yaylada 1 kilo 15 gram ağırlığında büyük bir mantar buldu. Buldukları mantar karşısında mutluluk ve şaşkınlık yaşayan Cemil Günay ve arkadaşları, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Günay, hayatında ilk defa böyle bir mantarla karşılaştığını belirterek, "Arkadaşlarımızla birlikte Sütey Yaylası'nda gezmeye gittik. Orada kahvaltımızı yaptıktan sonra biraz gezmek istedik. Mantar bulmak gibi bir amacımız da yoktu. Çünkü bu tarihte burada mantarın bulunması çok zor. Yaylada gezerken bu mantar karşımıza çıktı. Daha önce de hep mantar topluyorduk fakat bu zamana kadar hiç bu kadar güzel ve büyük mantara denk gelmemiştim. Böyle bir mantarla karşılaşınca çok mutlu olduk. İlçemizde bulunan Sütey Yaylası bir doğa harikası. Burada bulunan mantarlar gerçekten çok lezzetli. Belki lezzet bakımından dünyada eşi benzeri yoktur. Herkesi ilçemize ve Sütey Yaylası'na bekliyoruz. Gelsinler hem bu doğal güzellikleri yerinde görsünler hem de mantarlarımızın tadına baksınlar" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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