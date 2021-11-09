Dağda 72 saat mahsur kalan keçileri jandarma kurtardı - Haberler
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Dağda 72 saat mahsur kalan keçileri jandarma kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Dağda 72 saat mahsur kalan keçileri jandarma kurtardı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 3 gündür dağda mahsur kalan 3 keçi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 3 gündür dağda mahsur kalan 3 keçi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Korkuteli'ne bağlı Yakaköy Mahallesi Koru mevkiinde 3 keçinin dağda mahsur kaldığı ihbarını alan Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bozova Karakol Komutanlığı ekipleri, keçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Süleyman Darılıoğulları'na ait olan keçilerin sarp alanda mahsur kaldığı belirlendi. 30 metre uçuruma Kayalık alanda mahsur kalan 3 keçi uzun süren çalışma sonucu kurtarıldı.

72 saattir kayalıklarda mahsur kalan ve jandarma ekipleri tarafından kurtarılan hayvanlar şahsa teslim edildi. - ANTALYA

Dağda 72 saat mahsur kalan keçileri jandarma kurtardı

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