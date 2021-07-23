Dağcılık sporcusu Erdek Cennet, Amanosların zirvesine tırmandı

Profesyonel dağcı Erdek Cennet, 2 bin 240 metre yükseklikteki Amanos Dağlarının zirvesi Mığır Tepesi'ne tırmandı.

Profesyonel dağcı Erdek Cennet, 2 bin 240 metre yükseklikteki Amanos Dağlarının zirvesi Mığır Tepesi'ne tırmandı.

Balıkesir'de yaşayan ve aldığı eğitimlerin ardından yüksek irtifa dağcılığı yapmaya başlayan Erdek Cennet, solo alpinist tırmanışlar için çok sayıda şehirde "81 İlde 81 Zirve Anadolu Parsı Projesi" kapsamında etkinlik düzenledi.

Proje kapsamında Amanos Dağlarında da tırmanış yapmayı kararlaştıran Erdek Cennet, zirve yolculuğuna Dörtyol ilçesi Harakese Mahallesi'nden başladı.

2 bin 240 metre yükseklikteki Mığır Tepesi'ne tırmanan solo alpinist, zorlu yolculuğunu ve zirveden Amanos Dağlarının güzelliğini kamerasıyla kaydetti.

Erdek Cennet, yaptığı açıklamada, daha önce 5 bin 137 metre yükseklikteki Ağrı Dağı'na tırmandığını hatırlattı.

"81 İlde 81 Zirve Anadolu Parsı Projesi" kapsamında 81 ildeki en yüksek rakımlı dağların zirvelerine solo tırmanış yaptığını belirten Erdek Cennet, şunları kaydetti:

"Projem kapsamında 18. il Hatay oldu. 2 bin 240 metre yükseklikteki Mığır Tepesi'ne tırmanışımı başarıyla gerçekleştirdim. Kelebekler Yolu olan rotam boyunca ormanın eşsiz manzarası ve serinliği bana eşlik etti. Bulutları içime çekmenin harika duygusunu yaşadım. Zirve tırmanışım yaklaşık 16 kilometre sürdü. Tırmanışım sırasında gördüğüm doğa güzellikleri muhteşemdi. Zirve etkinliğimi günübirlik olarak tamamlamış olduğum için çok mutluyum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Köklü Karagöz