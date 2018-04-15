Dağcılık: Spor Tırmanış Gençler, Büyükler Lider Türkiye Şampiyonası

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Tırmanış Gençler, Büyükler Lider Türkiye Şampiyonası'nın ilk ayağı Malatya'da sona erdi.

İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Spor Salonu'ndaki tırmanış parkurunda gerçekleştirilen ve iki gün süren ilk ayakta, 34 ilden 46 erkek ve 20 kadın sporcu mücadele etti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Faruk Akçınar, müsabakaların ardından yaptığı açıklamada, şampiyonanın ilk ayağına katılan sporcu ve hakemlere teşekkür etti.

Şampiyonanın ikinci ayağının 12-13 Mayıs'ta Samsun'da düzenleneceğini belirten Akçınar, organizasyonun sonunda dereceye girecek olanların milli takım kampına katılacağını sözlerine ekledi.

Organizasyonda genç erkekler kategorisinde Sarp Şahin birinci, Ahmet Yusuf Kılıç ikinci ve Vahap Karadağ üçüncü oldu.

Büyük kadınlarda Ayşe Narman, Sevda Geyik ve Buket Akça dereceye girdi. Büyük erkeklerde ise Ali Şen birinci, Muhammet Nuri Aydemir ikinci ve Tugay Elbasan üçüncü sırayı aldı.

Dereceye giren sporculara kupaları Akçınar ve müsabaka hakemleri tarafından verildi.