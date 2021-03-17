Dağcılık kulüplerinin üyeleri Bayramiç'te buluştu
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Dağcılık kulüplerinin üyeleri Bayramiç'te buluştu

17.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:45
Dağcılık kulüplerinin üyeleri Bayramiç'te buluştu

Türkiye'nin dört bir yanından gelen dağcılık kulübü üyeleri "Çanakkale Şehitlerini Anma Tırmanışı" için Bayramiç ilçesinde buluştu.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen dağcılık kulübü üyeleri "Çanakkale Şehitlerini Anma Tırmanışı" için Bayramiç ilçesinde buluştu.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından 2003'ten beri her yıl geleneksel olarak düzenlenen Çanakkale Şehitlerini Anma Tırmanışı, Bayramiç'ten başladı.

İstanbul, İzmir, Ankara, Sinop, Rize, Sivas, Manisa, Konya, Kayseri, Balıkesir, Antalya, Uşak, Aydın, Bursa ve Erzurum'da faaliyet gösteren dağcılık kulüplerinden üyelerin katıldığı tırmanış için Bayramiç'te tören düzenlendi.

Yıldırım Akbulut Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde buluşan dağcıların töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından İl Temsilcisi Erdal Öztura, ikinci kademe antrenör Neşat Hakan Arsan ve üçüncü kademe antrenör Neşat Erdoğan birer konuşma yaptı.

Tören sonrası dağcılar, Evciler Ayazma Tabiat Parkı'ndaki kamp alanına hareket etti.

Geceyi kamp alanında geçiren dağcılar, 18 Mart sabahının ilk ışıklarıyla Kazdağları'nın zirvesine tırmanışa başlayacak.

Yaklaşık 7 saat sürecek 9,5 kilometrelik tırmanışın ardından etkinlik sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabahattin Sallama

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