Kısıtlamada özel izinle doğaya yem bıraktılar
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Kısıtlamada özel izinle doğaya yem bıraktılar

07.02.2021 11:52 | Son Güncelleme: 07.02.2021 11:57
Kısıtlamada özel izinle doğaya yem bıraktılar

SİVAS'ta hafta sonu kısıtlamalarında özel izin alan dağcılık kulübü üyeleri kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Çamlıbel mevkisine yem bıraktı.

SİVAS'ta hafta sonu kısıtlamalarında özel izin alan dağcılık kulübü üyeleri kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Çamlıbel mevkisine yem bıraktı.

Türkiye Dağcılık Federasyonuna bağlı Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü (SİVDAK) üyeleri, kış aylarının sert geçtiği kentte yem bulmada zorlanan yaban hayvanları için Çamlıbel mevkisi civarına buğday, havuç ve kemikli et bıraktı.

Kış aylarında ve özellikle hafta sonu kısıtlamasında beslenemeyen hayvanlar için özel izinle doğaya çıktıklarını belirten kulüp yöneticisi Mehmet Baysal, "Bugün SİVDAK kulübü olarak doğaya yem bırakma etkinliğindeyiz. Milli Parklar ve Doğa Koruma Müdürlüğünün bizlere temin ettiği yemler ile Çamlıbel'e geldik. Burada ormanın içerisine yemlerimizi bırakıyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Fırsat buldukça bu etkinliklerimizi tekrarlayacağız" dedi.

Kısıtlamada özel izinle doğaya yem bıraktılar
Kısıtlamada özel izinle doğaya yem bıraktılar
Kısıtlamada özel izinle doğaya yem bıraktılar
Kısıtlamada özel izinle doğaya yem bıraktılar
Kısıtlamada özel izinle doğaya yem bıraktılar
Kısıtlamada özel izinle doğaya yem bıraktılar
Kısıtlamada özel izinle doğaya yem bıraktılar
Kısıtlamada özel izinle doğaya yem bıraktılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN

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