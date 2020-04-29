Dağcılık Federasyonundan uzaktan antrenör semineri Türkiye Dağcılık Federasyonu, spor tırmanış ve dağ kayağı antrenörleri için uzaktan eğitim yöntemiyle seminer düzenleyecek.

Türkiye Dağcılık Federasyonu, spor tırmanış ve dağ kayağı antrenörleri için uzaktan eğitim yöntemiyle seminer düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası faaliyetlerin güvenli bir şekilde devam etmesi amacıyla uzaktan eğitim yöntemiyle seminer programları başlatıldı.

Bu doğrultuda, spor tırmanışı ve dağ kayağı antrenörlerine yönelik 2 Mayıs Cumartesi günü uzaktan eğitim semineri gerçekleştirilecek.

Seminere katılmak isteyen antrenörler, 1 Mayıs Cuma günü saat 10.00'a kadar federasyonun internet sitesinden başvuruda bulunabilecek.

Kaynak: AA