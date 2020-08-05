Dağcılık Federasyonundan buz tırmanış eğitimi
Türkiye Dağcılık Federasyonu, buz tırmanış eğitimi kampı düzenleyecek.
05.08.2020 11:03 | Son Güncelleme: 05.08.2020 11:12
Türkiye Dağcılık Federasyonu, buz tırmanış eğitimi kampı düzenleyecek.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yıllık programda yer alan buz tırmanışı eğitim faaliyeti Rize Kaçkarlar'da gerçekleştirilecek.
Buz tırmanışı eğitimi A kampı 17-23 Ağustos, B kampı ise 22-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak.
Yeni normalleşme kapsamında yapılacak kamplar, 40'ar sporcuyla düzenlenecek. Başvurular, A kampı için 10 Ağustos, B kampı için 14 Ağustos'ta saat 17.00'de sona erecek.
Kaynak: AA