Dağcılık Federasyonu Olağan Genel Kurulunun tarihi belli oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dağcılık Federasyonu Olağan Genel Kurulunun tarihi belli oldu

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Dağcılık Federasyonu Olağan Genel Kurulunun tarihi belli oldu

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) 5. Olağan Genel Kurulu, 7 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) 5. Olağan Genel Kurulu, 7 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, "8 Ağustos'ta tamamlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları sonrasında ana statü kapsamında federasyonumuz yönetim kurulu, 5. olağan genel kurulunu 7 Kasım'da Ankara'da yapma kararı almıştır." denildi.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Hava Durumu Murat Kurum Adil Karaismailoğlu
Magazin Düm Tek Tek
Spor Mustafa Denizli Burak Elmas Gülşen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Mahmut Özer Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Dağcılık Federasyonu Olağan Genel Kurulunun tarihi belli oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 10:09:32. #1.12#