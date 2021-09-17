Dağcılık Federasyonu Olağan Genel Kurulunun tarihi belli oldu
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) 5. Olağan Genel Kurulu, 7 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) 5. Olağan Genel Kurulu, 7 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilecek.
Federasyondan yapılan açıklamada, "8 Ağustos'ta tamamlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları sonrasında ana statü kapsamında federasyonumuz yönetim kurulu, 5. olağan genel kurulunu 7 Kasım'da Ankara'da yapma kararı almıştır." denildi.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri