Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar ziyaretlerde bulundu

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar, Yomra'da ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Başar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile Yomra Jimnastik Spor Kompleksini ziyaret ederek, Türkiye'de kapalı alandaki en büyük tırmanma duvarını inceledi.

Burada antrenman yapan sporcularla sohbet eden Başar, "Burada son derece modern bir tesis var. Tırmanma duvarı ise marka projelerden biri. Bu duvar ile dağcılık sporuna da ilginin artacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yomra Kaymakamı Eyüp Özdemir'i de ziyaret eden Başar, spora verdiği destekten dolayı Özdemir'e teşekkür etti.

İlçede tırmanma duvarı başta olmak üzere diğer bütün branşlara ilginin sürekli artmasının sevindirici olduğunu dile getiren Özdemir de yakın gelecekte özellikle tırmanma branşının popüler sporlar arasında yer alacağına inandığını belirtti.

Öztürk de tırmanma duvarını en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini ve şampiyon sporcuları yetiştirilmesi için çaba göstereceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gazi Nogay