Dağcıların Erzurum'da kış eğitim kampı başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Dağcıların Erzurum'da kış eğitim kampı başladı

30.01.2021 17:01 | Son Güncelleme: 30.01.2021 17:35

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen "Kış Dağcılığı Eğitimi" kampı Erzurum'da başladı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen "Kış Dağcılığı Eğitimi" kampı Erzurum'da başladı.

Palandöken Kayak Merkezi yerleşkesinde bir araya gelen dağcılar, bir hafta boyunca zorlu kış şartlarında kamp kurma, hayatı idame etme, çadır ve ekipman seçimi, çadır kurma, karda yürüyüş ve iz açma eğitimleri alacak.

Kış dağcılık eğitimi kamp teknik sorumlusu Ali Şahin, AA muhabirine, eğitim kampına Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 40'ın üzerinde dağcının katıldığını söyledi.

Eğime katılan kursiyerlerin kış şartlarında nasıl hayatta kalınacağına yönelik eğitimler aldığını ifade eden Şahin, "Kampa katılan dağcılar, kamp kurma, hayatı idame etme, çadır ve ekipman seçimi, çadır kurma, karda yürüyüş ve iz açma gibi konularda detaylı eğitim alıyorlar. Bu eğitimlerimiz bir hafta boyunca devam edecek. Eğitim sonunda da hem teorik hem de uygulamalı sınavdan başarılı olanlar, bir sonraki kurslara katılmaya hak kazanacaklar." dedi.

Dağcılık antrenörü Neşet Hakan Arslan da kursiyerlere her türlü kış şartlarında çadırda barınma ip ile yürüme ve emniyet noktası alma gibi eğitimlerin verildiğini aktardı.

Kampa katılan dağcılardan Hüseyin Hürcan Şahin ise eğime Ankara'dan katıldığını anlattı.

Antrenörler eşliğinde kış dağcılığın üzerine eğitimler verdiğini belirten Şahin," Antrenörlerimiz ilk olarak kış şartlarında nasıl konaklayacağımızı öğretiyorlar. Eğitimlerimizi hem teorik hem de pratik olarak alıyoruz. Özellikle kış koşullarında uygun ekipmanları tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Dağcıların Erzurum'da kış eğitim kampı başladı
Dağcıların Erzurum'da kış eğitim kampı başladı
Dağcıların Erzurum'da kış eğitim kampı başladı
Dağcıların Erzurum'da kış eğitim kampı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Tunahan Karakaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Özcan Özel Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Serdar Aziz Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Rusya Ankara Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dağcıların Erzurum'da kış eğitim kampı başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 17:35:58. #1.16#
title