Manisalı dağcılar Dedegöl tırmanışını tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisalı dağcılar Dedegöl tırmanışını tamamladı

Manisalı dağcılar Dedegöl tırmanışını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Toplum

Manisa Büyükşehir Belediyespor Dağcılık takımı sporcuları, Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Kulübü tarafından organize edilen Dedegöl Dağı tırmanışını başarıyla tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Dağcılık takımı sporcuları, Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Kulübü tarafından organize edilen Dedegöl Dağı tırmanışını başarıyla tamamladı.

Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Kulübünün geleneksel hale getirdiği 2998 metrelik Isparta Dedegöl Dağı tırmanışı bu yıl da gerçekleşti. 29-30 Mayıs tarihleri arasında Yenişarbademli ilçesinde düzenlenen tırmanışa Manisa Büyükşehir Belediyesporun Dağcılık takımı sporcuları da katıldı. Tırmanış hakkında bilgi veren Dağcılık Takımı Antrenörü Cengiz Erdener, "Dedegöl Dağındaki tırmanışı başarılı bir şekilde tamamladık. Pandemi dolayısıyla bu yıl katılım sınırlı sayıda tutuldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor olarak kulüp flamamızı 2998 metre yüksekliğindeki Dedegöl Dağı zirvesinde dalgalandırdık. Dağcılık takımı olarak faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu. - MANİSA

Manisalı dağcılar Dedegöl tırmanışını tamamladı
Manisalı dağcılar Dedegöl tırmanışını tamamladı
Manisalı dağcılar Dedegöl tırmanışını tamamladı
Manisalı dağcılar Dedegöl tırmanışını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Sedat Peker Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Ebru Gündeş İlker Kaleli Mehmet Ali Erbil
Spor Gervinho Şenol Güneş Mustafa Cengiz Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisalı dağcılar Dedegöl tırmanışını tamamladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 15:53:45. #1.14#

title