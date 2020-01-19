Dağcılar yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
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Dağcılar yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Osmaniye'de bir grup dağcı, kış eğitimi kapsamında tırmandıkları Düldül Dağı'nın belli bölgelerine aç kalan yabani hayvanlar için yem bıraktı.

19.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 19.01.2020 16:32
Dağcılar yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

'de bir grup dağcı, kış eğitimi kapsamında tırmandıkları Düldül Dağı'nın belli bölgelerine aç kalan yabani hayvanlar için yem bıraktı.

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü (ODAK) ve diğer illerden gelen dağcılık kulübü üyeleri, kış eğitimi kapsamında Amanosların en yüksek zirvesi olan 1700 metrelik Düldül Dağı'na tırmandı.

Dağcılar, getirdikleri yemleri, yaban hayvanları için belirli noktalara bıraktı.


ODAK Yöneticisi Yücel Erdoğan, kış boyunca yabani hayvanları için yem toplama ve doğaya bırakma etkinliklerine devam edeceklerini söyledi.


Kent genelinde toplanan yemlerin tırmanış sırasında belli bölgelere bırakıldığını ifade eden Erdoğan, "Çetin geçen kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için esnafımızın desteği ile toplanan yemleri eğitim için tırmandığımız bölgelere bıraktık. Eğitimlerimizin dışında böyle bir etkinlik de bizleri oldukça mutlu ediyor." dedi.

Kaynak: AA
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