Dağcılar Uludağ'ın zirvesine çıktı
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Dağcılar Uludağ'ın zirvesine çıktı

Dağcılar Uludağ'ın zirvesine çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Osmangazi Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türkiye Dağcılık Federasyonu Bursa İl Temsilciliği ile ortaklaşa düzenlediği "Uludağ Tırmanışı" ilgi gördü.

Osmangazi Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türkiye Dağcılık Federasyonu Bursa İl Temsilciliği ile ortaklaşa düzenlediği "Uludağ Tırmanışı" ilgi gördü.

Bursa'daki15 dağcılık kulübü üyesi toplam 60 dağcı, taşıdıkları Türk bayrağını Uludağ'ın zirvesinde dalgalandırdı. Lisanslı dağcıların katılım sağladığı tırmanış, sabah saatlerindeOteller Bölgesi'nden başladı. Bursa Dağcılık İl Temsilcisi Nazif Makas ve Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tamer Balaban'ın kafile başkanlığındaki ekip, Volfram madeni ile Rasat Düzü güzergahlarını geçerek 2 bin 543 rakımlı zirveye ulaştı. Uludağ'ın zirvesinde Türk Bayrağı'nı açan dağcılar, İstiklal Marşı ve saygı duruşununardından vatan uğruna mücadele eden tüm şehitve gaziler için dua etti. Tırmanış ekibi, gidiş-dönüş toplam 22 kilometrelik parkuru Sarıalan bölgesinde tamamladı.

Bursa Dağcılık İl Temsilcisi Nazif Makas ve dağcılar, bu anlamlı programa desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve ekibine teşekkür etti. - BURSA

Dağcılar Uludağ'ın zirvesine çıktı
Dağcılar Uludağ'ın zirvesine çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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