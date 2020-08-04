Dağcılar, Süphan Dağı'nın zirvesinde bayramı kutladı Süphan Dağı zirvelerinde Manisa Büyükşehir Belediyesporun flamasını dalgalandıran sporcular, bu önemli tırmanışla birlikte Manisa'yı bir kez daha gururlandırdılar.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Dağcılık Şubesi sporcular, Türkiye Dağcılık Federasyonu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İzmir Bölgesi kulüpleri ile Kurban Bayramının ilk gününde, 4 bin 58 metre yüksekliğindeki ülkemizin 3. büyük dağı olan Süphan Dağı'na tırmandılar.

Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun dağcıları ve diğer kulüplerin sporcuları, Türkiye'nin

3'ncü yüksek dağı olan Süphan Dağı'na tırmanış programına; Bitlis ili Adilcevaz ilçesi Kışkıllı Köyü civarındaki kamp alanına çadırları kurarak başladılar. 4 bin 58 metrelik tırmanış, Kurban Bayramı'nın ilk gününde gece yarısından sonra 01.00'da başladı. Dağcılar, sabah saat 09.13'de zirveye ulaşmayı başardılar. Süphan Dağı zirvesinde kısa bir süre dinlenen dağcılar, zirve defterine kayıt yaptılar ve alanda fotoğraf çekimi gerçekleştirdiler. Zorlu bir yürüyüş ile saat 16.00'da kamp alanına dönen sporcular, çadırları toplayıp araçlarla Adilcevaz ilçesine ulaştılar. Türkiye'nin 3'ncü yüksek dağı olan Süphan Dağı'na tırmanışla ilgili olarak duygularını paylaşan Manisa Büyükşehir Belediyespor'umuzun dağcıları, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Manisa Büyükşehir Belediyspor flamasını zirvede dalgalandırdıkları için mutlu olduklarını ifade ettiler.

Kaynak: Bültenler