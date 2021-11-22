Dağcılar, Sultandağlarında zirve yaptı

MANİSA (Bültenler) - Dağcılarımız, başarılı bir tırmanışın ardından Manisa BBSK flamasını zirvede dalgalandırdılar.

Manisa BBSK Dağcılık takımı, sabah 06.00'da zirve için yola çıktı. Saat 10.15 sularında 2610 metre yüksekliğindeki Gelincik Ana Zirvesine ulaşan sporcularımız, zirvede gerçekleşen dinlenmenin ardından dönüş yolculuğuna başladılar. Dağcılarımız, saat 15.30'da kamp alanına dönerek Afyon Sultandağlarında yaptıkları zirve tırmanışını sonlandırdılar. Gelincik Ana Zirvesi tırmanışı hakkında bilgiler veren Dağcılık takımı Antrenörümüz Cengiz Erdener, "Sisli, rüzgarlı ve sıfırın altına düşen hava sıcaklığında zirve yolculuğumuzu gerçekleştirdik. Manisa Büyükşehir Belediyespor flamasını yine dalgalandırdık. Başarılı bir tırmanış daha gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz" dedi.

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