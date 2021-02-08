Dağcılar Nemrut Dağı'na 11 saatte tırmandı
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Dağcılar Nemrut Dağı'na 11 saatte tırmandı

08.02.2021 18:33 | Son Güncelleme: 08.02.2021 18:38

Dağcılık Federasyonu Adıyaman İl Temsilcisi Mehmet Küçükkelepçe, Acil Yardım Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve dağcı Cengil Aslan, kar ve rüzgarın hakim olduğu Nemrut Dağı'na tırmandı.

Dağcılık Federasyonu Adıyaman İl Temsilcisi Mehmet Küçükkelepçe, Acil Yardım Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve dağcı Cengil Aslan, kar ve rüzgarın hakim olduğu Nemrut Dağı'na tırmandı.

Yaklaşık 11 saat süren tırmanış sonrası zirveye ulaşan dağcılar, burada karla kaplanan heykellerin de fotoğraflarını çekti. Fotoğraflarda, 2 bin 206 metre yükseklikte bulunan heykellerin büyük bir bölümünün kar altında olduğu görüldü.

Bu arada, kar kalınlığının bazı bölgelerde yaklaşık 5 metreyi bulduğu belirtildi.

Dağcılık Federasyonu Adıyaman İl Temsilcisi Mehmet Küçükkelepçe, gazetecilere, Nemrut Dağı'na zorlu bir tırmanış gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yaklaşık 11 saatte zirveye ulaştıklarını kaydeden Küçükkelepçe, "Zirveye ulaştık ama çok rüzgar vardı fazla duramadık ve inmek zorunda kaldık. Her yıl geleneksel olarak tırmanış gerçekleştiriyoruz." dedi.

Dağcılar Nemrut Dağı'na 11 saatte tırmandı
Dağcılar Nemrut Dağı'na 11 saatte tırmandı
Dağcılar Nemrut Dağı'na 11 saatte tırmandı
Dağcılar Nemrut Dağı'na 11 saatte tırmandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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