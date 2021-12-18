Dağcılar Kars'taki Büyük Yahni Dağı'na tırmanıp şehitleri anıyor

KARS (AA) - Kars'ın Rus ordularına karşı savunulmasında kullanılan Büyük Yahni Dağı'na çıkan dağcılar, tırmanış etkinliklerini şehitleri andıktan sonra tamamlıyor.

Kar yağışıyla beyaza bürünen 2 bin 254 rakımdaki dağa, dağcılar hafta sonları ilgi gösteriyor.

Uzun bir tırmanışın ardından zirve yapan dağcılık kulübü üyeleri, daha sonra 1853-1856 yıllarında Kars'ın Rus ordularına karşı savunulmasında kullanılan bölgedeki sığınakları da ziyaret ediyor.

Sporcular, şehitleri andıktan sonra tırmanış programlarını tamamlıyor.

Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Kars Şube Başkanı Alpay Korkmaz, her mevsim tırmanış yaptıklarını söyledi.

Kulüp olarak her hafta yeni rotalar belirlediklerini ifade eden Korkmaz, "Bu haftaki rotamız, mevsimin ilk karı yağan Büyük Yahni Dağı oldu. Kulübümüzde her kesimden katılımcılar var. Tırmanış sırasında Yahni Dağı'nın önemini anlatıyoruz ve tüm şehitleri anarak zirveden iniyoruz. Ayrıca dağda bulunan sığınakları da ziyaret ediyoruz." diye konuştu.