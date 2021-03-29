SİVAS Dağcılar, karlı zeminde 2 bin 800 rakımlı Beydağı'na tırmandı
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SİVAS Dağcılar, karlı zeminde 2 bin 800 rakımlı Beydağı'na tırmandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dağcılar, karlı zeminde 2 bin 800 rakımlı Beydağı'na tırmandıSİVAS Doğa Sporları Kulübü (SADAK) üyeleri Zara ilçesi sınırlarındaki karla kaplı 2 bin 800 metre rakımlı Beydağı'nın zirvesine tırmandı.

Dağcılar, karlı zeminde 2 bin 800 rakımlı Beydağı'na tırmandı

SİVAS Doğa Sporları Kulübü (SADAK) üyeleri Zara ilçesi sınırlarındaki karla kaplı 2 bin 800 metre rakımlı Beydağı'nın zirvesine tırmandı.

SADAK koordinesinde düzenlenen etkinliğe Yiğido Spor Dağcılık Kulübü ve Gezen Gözler Yürüyüş Grubu da katıldı. Zara ilçesi sınırlarındaki karla kaplı 2 bin 800 metre rakımlı Beydağı'nın zirvesine çıkan 23 dağcının zorlu tırmanışı ise dron ile de görüntüledi. Dağa çıkış ve inişle birlikte toplamda 19 kilometrelik parkuru 120 santimetrelik kar üzerinde tırmanan dağcılar, zirvede ise Türk bayrağı açtı.

SADAK Başkan Yardımcısı Zeki Söylemez, "Parkurumuz bir hayli uzundu. Buraya çıktığımız için mutluyuz ve zirvedeyiz. Harika bir manzara var. Arkadaşlarımızda baya yoruldu. Muhteşem bir hava var. Bir hayli de kar vardı" dedi.

SİVAS Dağcılar, karlı zeminde 2 bin 800 rakımlı Beydağı'na tırmandı
SİVAS Dağcılar, karlı zeminde 2 bin 800 rakımlı Beydağı'na tırmandı
SİVAS Dağcılar, karlı zeminde 2 bin 800 rakımlı Beydağı'na tırmandı
SİVAS Dağcılar, karlı zeminde 2 bin 800 rakımlı Beydağı'na tırmandı
SİVAS Dağcılar, karlı zeminde 2 bin 800 rakımlı Beydağı'na tırmandı
SİVAS Dağcılar, karlı zeminde 2 bin 800 rakımlı Beydağı'na tırmandı
SİVAS Dağcılar, karlı zeminde 2 bin 800 rakımlı Beydağı'na tırmandı
SİVAS Dağcılar, karlı zeminde 2 bin 800 rakımlı Beydağı'na tırmandı
SİVAS Dağcılar, karlı zeminde 2 bin 800 rakımlı Beydağı'na tırmandı
SİVAS Dağcılar, karlı zeminde 2 bin 800 rakımlı Beydağı'na tırmandı
SİVAS Dağcılar, karlı zeminde 2 bin 800 rakımlı Beydağı'na tırmandı
SİVAS Dağcılar, karlı zeminde 2 bin 800 rakımlı Beydağı'na tırmandı
SİVAS Dağcılar, karlı zeminde 2 bin 800 rakımlı Beydağı'na tırmandı
SİVAS Dağcılar, karlı zeminde 2 bin 800 rakımlı Beydağı'na tırmandı
SİVAS Dağcılar, karlı zeminde 2 bin 800 rakımlı Beydağı'na tırmandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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