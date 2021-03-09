Dağcılar kadınlar için Lifos'a tırmandı

Kayseri'de 30 dağcı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Erciyes'in eteklerindeki Lifos tepesinin zirvesinde buluştu.

Altın Adımlar Gençlik ve Spor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kulübün Dağcılık ve Doğa Sporları Grup Başkanı Aynur Aslan ve Hasan Aslan liderliğinde dağcılar, 2 bin 509 metredeki Lifos tepesine tırmandı.

Hacılar Kapı önünde bir araya gelen dağcılar, zirveye vardıklarında Dağcılık ve Doğa Sporları Grup Başkanı Aslan önderliğinde kadına yönelik şiddetin artık son bulması ve bunun için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini belirterek, bir dakika saygı duruşunda bulundu.

"Kadın Şiddetine Hayır" pankartı açan dağcılar, daha sonra inişe geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin