GAZİANTEP - Dağcılar hobilerini çatılardaki karla gelire çevirdi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir grup dağcı, hobilerini mesleğe çevirerek çatılardaki karı temizliyor.

Kentte faaliyet gösteren Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği Kulübüne üye 7 dağcı, bir haftadır yoğun yağışın etkili olduğu Gaziantep'te çatılardaki karları temizlemek için kolları sıvadı.

Ücret karşılığında bina ve fabrikaların çatılarına çıkan dağcılar, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra küreklerle karları temizliyor.

Kulübün Gaziantep Şube Başkanı Ali Çekematma, AA muhabirine, ulaşılması güç yerleri daha çok tercih ettiklerini söyledi.

Yoğun kar sonrası bazı binaların çatılarında çökme meydana geldiğini hatırlatan Çekematma, şöyle konuştu:

"Aşırı kar, binaların çatılarında çökme riskinin artmasına sebep oldu. Bunları halk kendi imkanlarıyla temizleyemez. Çünkü eğim çok, riskli ve kaygan. Bizler dağcılık sisteminin tüm kurallarına uyarak en zor yerlere ulaşıyoruz. Emniyet kemeri ve güvenlik önlemlerimiz tamamen kurallara uygun. Düşersek bile havada asılı kalırız ve oradan kendi imkanlarımızla çıkma eğitimine sahibiz."

"Çökme riski olan yerlere öncelik veriyoruz"

Talep gelmesi durumunda önce binanın fiziki şartlarını incelediklerini belirten Çekematma, "Vatandaşlar son 3 gündür bizi yoğun şekilde aramaya başladı. Binaya bakıyoruz, çökme riski olan yerlere öncelik veriyoruz. Hobimizi mesleğe dönüştürmüş durumdayız. Dağcılık tecrübemizle bu kara kışta halkımızın yanındayız. Onların zor durumda yanlarında oluyoruz." dedi.